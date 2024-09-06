Muğla'da ormana terk edilmiş bebek bulundu Fethiye ilçesinde, ormanda bulunan ve hastaneye kaldırılan yeni doğmuş bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

Bugün saat 16.30 sıralarında Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karaçulha Kayıkseki bölgesinde, ormanda yürüyüşe çıkan T.Ç. ve arkadaşı, Kayıseki'de dinlenmek için mola verdi.

KORDONU KESİLMEMİŞ BEBEK BULDULAR

T.Ç. ve arkadaşı, bu sırada ağaçların arasından bebek ağlaması sesi duydu. Seslerin olduğu yere giden iki arkadaş, burada kundağa sarılı ve göbek bağı kordonu kesilmemiş bir bebek buldu.

YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

T.Ç.'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 günlük olduğu tespit edilen bebek, olay yerindeki sağlık kontrollerinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis bebeği terk eden kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)