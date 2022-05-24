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    Muğla'da ormanlık alanda 62 kaçak göçmen yakalandı

    Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalanarak Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
    • 24.05.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 12:16
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    Muğla'da ormanlık alanda 62 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla'nın Menteşe ilçesi Kıran Mahallesi Turnalı mevkisinde, ağaçlık alanda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, harekete geçti.

    DHA'nın haberine göre; saat 03.00 sıralarında bölgeye giden jandarma ekipleri, 62 kaçak göçmeni yakaladı.

    62 kaçak göçmen geri gönderilecek

    Aralarında 7 çocuk ile 1 kadının da bulunduğu Bangladeş ve Suriye uyruklu 62 kaçak göçmen, Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Muğla da ormanlık alanda 62 kaçak göçmen yakalandı #1

    Muğla da ormanlık alanda 62 kaçak göçmen yakalandı #2


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