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    Muğla'da otel odasına yangın

    Alkollü müşteri kaldığı otel odasında yangına sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • 09.05.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 10:14
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    Muğla'da otel odasına yangın

    Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Selim Günday Caddesi'nde bulunan bir otel odasında yangın çıktı.

    Dumanları fark edenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İtfaiye müdahale etti

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

    Yangını alkollü müşteri çıkardı

    İHA'nın haberine göre yangın sonucu odada maddi hasar oluşurken, yangına odada kalan alkollü müşterinin sebep olduğu öğrenildi.

    Muğla da otel odasına yangın #1

    Muğla da otel odasına yangın #2


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