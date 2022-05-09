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- Muğla'da otel odasına yangın
Muğla'da otel odasına yangın
Alkollü müşteri kaldığı otel odasında yangına sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- 09.05.2022 - 09:33
- Güncelleme : 09.05.2022 - 10:14
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Selim Günday Caddesi'nde bulunan bir otel odasında yangın çıktı.
Dumanları fark edenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İtfaiye müdahale etti
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangını alkollü müşteri çıkardı
İHA'nın haberine göre yangın sonucu odada maddi hasar oluşurken, yangına odada kalan alkollü müşterinin sebep olduğu öğrenildi.