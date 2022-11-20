Muğla’da, otizmli çocuk 19 saatte bulundu

Ailesi zeytin toplarken kaybolan 7 yaşındaki Yavuz Berk, 19 saatlik arama çalışmalarının ardından ormanda bulundu.

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki tarlalarına zeytin toplamak için giden Turgay-Zeynep Cengiz çiftinin otizmli çocukları Yavuz Berk, dün saat 15.00 sıralarında kayboldu.

Kendi imkanları ile arama yapan aile, Yavuz'a ulaşmadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine jandarma komando, Sahil Güvenlik ekipleri ile AFAD ve UMKE personeli sevk edildi.

İyi haber, 19 saat sonra geldi

DHA’nın haberine göre, gece görüşlü drone ile havadan, iz takip köpeğinin de kullanıldığı karadan çalışmalar, bu sabaha kadar aralıksız sürdürüldü. Yavuz Berk, 19 saat sonra kaybolduğu yerden 8 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu.

“Hakkınızı nasıl ödeyeceğim, bilmiyorum”

Oğluna kavuşan anne Zeynep Cengiz ise, “Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim, bilmiyorum.” dedi.