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    Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaçların da bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
    • 11.08.2022 - 20:28
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 20:38
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    Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

    Muğla'nın Menteşe ilçesi Tabakhane Mahallesi Basmacı Sokak'taki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Durumu itfaiye ekiplerine bildiren vatandaşlar, yangına kovalarla su taşıyarak müdahale etti.

    İlk müdahale aracının ulaşamadığı bölgeye, ekiplerce yangın söndürme tüpleri taşındı.

    Büyümeden söndürüldü

    Ağaçların ve evlerin de bulunduğu bölgedeki yangın, ekiplerin de müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

    AA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerince bölgede soğutma çalışması yapıldı.

    Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü VİDEO

    Muğla da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü #1

    Muğla da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü #2

    Muğla da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü #3

    Muğla da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü #4

    Muğla da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü #5

    Muğla da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü #6

    Muğla da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü #7


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