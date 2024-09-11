Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Saat 14.30 sıralarında Menteş mevkii olarak bilinen Ofis Kavşağı’nda meydana gelen kazada, İ.H. (53) idaresindeki kamyon ile M.İ (29) yönetimindeki otomobilin çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan yolcu olarak bulunan F.A.Y. (26) yaralandı.
1 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı yolcu, tedavi edilmek üzere Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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