Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İHA

Saat 14.30 sıralarında Menteş mevkii olarak bilinen Ofis Kavşağı’nda meydana gelen kazada, İ.H. (53) idaresindeki kamyon ile M.İ (29) yönetimindeki otomobilin çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan yolcu olarak bulunan F.A.Y. (26) yaralandı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı yolcu, tedavi edilmek üzere Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)