Muğla'da otomobil metrelerce yükseklikten evin bahçesine düştü Bodrum ilçesinde kontrolden çıkıp metrelerce yükseklikten bir evin bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Koyunbaba Mahallesi 5391 Sokak’ta sokakta seyreden Pelin A. idaresindeki otomobil, virajı alamayıp sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yaklaşık 8 metre yükseklikten bir evin bahçesine düşen 34 DRK 04 plakalı otomobilin sürücüsü Pelin A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kadın yaralandı.

Mahalleliler yardıma koştu

Kaza sonrası kısa süreli şaşkınlık yaşayan mahalle sakinleri, yaralıların yardımına koştu.

Yaralıların güneşten etkilenmemesi için plaj şemsiyelerini açan mahalleli, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

112 Acil Sağlık ambulanslarına alınan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Araç ağır hasar aldı

Kazada ağır şekilde hasar alan otomobilin kaldırılması için çalışma başlatıldı.