Muğla'da otomobilin beton mikserine arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü Muğla Marmaris'te yol kenarındaki beton mikserine arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi.

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gökçe Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında 49 yaşındaki M.T., henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek arıza yaptığı için yol kenarında duran S.N.Ç. idaresindeki beton mikserine arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile otomobil içerisindeki sürücü M.T. ile yolcu konumunda bulunan 39 yaşındaki Tuncay Topuz yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Tuncay Topuz, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken otomobil sürücüsü M.T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.