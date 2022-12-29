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    Muğla'da otomobilin çarptığı 5 domuz öldü

    Bodrum ilçesinde ilerleyen Ömer Zeybek, aracı ile domuz sürüsüne daldı. 5 domuz kazada telef oldu.
    • 29.12.2022 - 18:08
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    Muğla'da otomobilin çarptığı 5 domuz öldü

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilerleyen Ömer Zeybek yönetimindeki 48 AFA 786 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 15 kadar domuzun bulunduğu sürüye çarptı.

    Kazada, 5 domuz öldü, Zeybek ise kazayı emniyet kemerinin takılı olması sayesinde yara almadan atlattı, araçta hasar oluştu.

    Ölen domuzlar belediye görevlileri tarafından yoldan kaldırıldı.

    "Daha büyük hasar almaktan zor kurtuldum"

    Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Ömer Zeybek, "Daha büyük hasar almaktan zor kurtuldum. Allah'tan hızım da azdı, ortalama 70-80 kilometre ile gidiyordum. Daha hızlı olsaydım takla atabilirdim ya da savrularak yol dışına da çıkabilirdim. 5 domuz telef oldu. Daha önce bu yol üzerinde domuz gördüm ama hep 1-2 taneydi. Bu keçi sürüsü gibi çok fazlaydı. Çok şükür canımıza bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

    Muğla da otomobilin çarptığı 5 domuz öldü #1

    Muğla da otomobilin çarptığı 5 domuz öldü #2

    Muğla da otomobilin çarptığı 5 domuz öldü #3

    Muğla da otomobilin çarptığı 5 domuz öldü #4


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