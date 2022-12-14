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- Muğla’da otomobilin çarptığı liseli öldü
Muğla’da otomobilin çarptığı liseli öldü
Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan 9'uncu sınıf öğrencisi, hayatını kaybetti. Sürücü ise gözaltına alındı.
- 14.12.2022 - 13:51
Muğla Yatağan'dan Menteşe yönüne giden Tolga Yağcı'nın kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil, Salihpaşalar mevkisinde saat 08.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Akgül'e çarptı.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül'ü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Liseli Sıla kurtarılamadı
15 yaşındaki liseli Sıla, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DHA’nın haberine göre sürücü Tolga Yağcı ise gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.