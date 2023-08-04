Muğla'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 2 kişi can verdi

İHA
Muğla Yatağan-Menteşe kara yolu Salihpaşalar mevkisinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 kişi olay yerinde öldü
Bölgeye gelen sağlık ekipleri Samet Baş (18) ve Ramazan Kara'nın (52) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan İlyas K. ve Egem K. ise ambulansla Muğla'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ekipler kara yolunda önlem alırken ulaşım tek şeritten sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.