İHA

Yatağan-Menteşe kara yolu Salihpaşalar mevkisinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana geldi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 kişi olay yerinde öldü

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Samet Baş (18) ve Ramazan Kara'nın (52) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Muğla'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 2 kişi can verdi

Yaralanan İlyas K. ve Egem K. ise ambulansla Muğla'daki hastanelere kaldırıldı.

nedeniyle ekipler kara yolunda önlem alırken ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.