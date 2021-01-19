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    Muğla'da park halindeki 2 otomobil yandı

    Marmaris'te iki araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
    • AA
    • 19.01.2021 - 11:17
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 11:21
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    Muğla'da park halindeki 2 otomobil yandı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde park halindeki 2 otomobilde yangın çıktı.

    Armutalan Mahallesi 271 Sokak'ta park halindeki 48 AEC 862 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu.

    ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Alevler, park halindeki bir başka araca daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerce söndürülen yangında, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

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