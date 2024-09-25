Muğla'da park halindeki otomobilde yangın çıktı Menteşe ilçesinde park halindeki bir otomobilin aniden alev almasıyla çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

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İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yol kenarına park edilen otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, adeta aracı yuttu.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

SORUŞTURMA AÇILDI

Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)