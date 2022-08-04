Muğla’da, pazar girişine park eden otomobilin üzerine ‘biraz saygı’ yazıldı

Palamutbükü’nde kurulan pazar girişine bırakılan otomobil, büyük tepki topladı. Vatandaşlardan biri, keçeli kalemle otomobilin üzerine “Biraz saygı” yazarak tepkisini gösterdi.

Muğla’nın Datça ilçesine bağlı Yaka Mahallesi Palamutbükü sahilinde, her hafta perşembe günleri kurulan pazar yerinin girişine bir sürücünün otomobilini gelişigüzel park etmesi tepkisiz kalmadı.

İstanbul plakalı otomobil, sahibine ulaşılamayınca saatlerce pazar girişinde kaldı.

“Biraz saygı”

DHA’nın haberine göre; eline kalem alan bir kişi otomobilin üzerine, “Biraz saygı. Herkes size dua ediyor.” diye yazarak tepkisini dile getirdi.

“İstanbullu, ailecek çok sevdik sizi...”

Bir başka kişi ise otomobilin üzerine, “İstanbullu, ailecek çok sevdik sizi... Sizler olmasa biz ne yaparız? İstanbul...” yazılı not bıraktı.