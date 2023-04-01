Muğla'da polis ekipleri bilgisayarın şarj aletinde uyuşturucu buldu

İHA
Emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 24 yaşındaki H.C.D. isimli şahsın ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı.
Otomobilin Bodrum'a giriş yapmasıyla birlikte ekipler uzaktan takip etmeye başladı.
İlçe girişinde durdurulan otomobili arayan ekipler bilgisayarın şarj aletinin içerisinde zulalanmış 70 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.