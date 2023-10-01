Muğla'da polis kontrolündeki araç alevlere teslim oldu Menteşe ilçesinde kurulan polis kontrol noktasında durdurulan bir aracın motor bölümünden dumanlar yükseldi. Sürücü aracı terk ederken ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler alevleri kontrol altına aldı. Araçta maddi hasar oluştu.

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İHA

Polis ekipleri yurt genelinde sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda bir denetim de Muğla'da gerçekleştirildi.

Çalışma sırasında beklenmedik bir olay yaşandı.

Dumanlar yükseldi

Menteşe ilçesi girişinde buluna polis kontrol noktasında hareket halindeki otomobilin motor bölümünde dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü aracını polis kontrol noktası yakınına park ederek aracı terk etti.

Ekipler sevk edildi

Araç yangını sonrası Muğla 112 acil çağrı merkezine bilgi verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesine ait 1 acil müdahale ve 1 itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Polis ekipleri araç çevresinde güvenlik önlemi alırken, Yatağan girişi tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekipleri yanan araca yaptığı müdahale sonrası tamamen söndürüldü, soğutma çalışması gerçekleştirildi ekipler tarafından yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)