Polis ekipleri yurt genelinde sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda bir denetim de Muğla'da gerçekleştirildi.
Çalışma sırasında beklenmedik bir olay yaşandı.
Dumanlar yükseldi
Menteşe ilçesi girişinde buluna polis kontrol noktasında hareket halindeki otomobilin motor bölümünde dumanlar yükselmeye başladı.
Sürücü aracını polis kontrol noktası yakınına park ederek aracı terk etti.
Ekipler sevk edildi
Araç yangını sonrası Muğla 112 acil çağrı merkezine bilgi verildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesine ait 1 acil müdahale ve 1 itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.
İnceleme başlatıldı
Polis ekipleri araç çevresinde güvenlik önlemi alırken, Yatağan girişi tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekipleri yanan araca yaptığı müdahale sonrası tamamen söndürüldü, soğutma çalışması gerçekleştirildi ekipler tarafından yangının çıkış sebebi araştırılıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)