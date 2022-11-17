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    Muğla'da rahat tavırlarıyla geldi, çekmecedeki paraları alıp gitti

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde ev yemekleri yapan lokantaya giren hırsızın kasada bulunan çekmeceyi açarak paraları çalıp gitmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 17.11.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 17:26
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    Muğla'da rahat tavırlarıyla geldi, çekmecedeki paraları alıp gitti

    Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Konacık Mahallesi'nde bulunan restorana sabah saatlerinde gelen kimliği belirsiz şahıs, etrafı kontrol ettikten sonra kasaya yönelerek çekmecedeki tüm parayı çaldı.

    Oldukça rahat tavırlarıyla da dikkat çeken şahıs, daha sonra aynı sakinlikte restorandan çıkarak bölgeden uzaklaştı.

    Kasaya gelen restoran sahibi Nilüfer Durmaz, başka bir müşteriye para üstü verirken kasada para olmadığını gördü.

    Soyulduğunu anlaması uzun sürmedi

    Önce çalışanlara paraları nereye koyduklarını soran Durmaz, daha sonra soyulduğunu anladı.

    Hemen güvenlik kameralarını inceleyen Durmaz, kasadan bir şahsın para aldığını gördü. Durumu emniyet güçlerine haber veren Durmaz'ın, daha sonra şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.

    İHA'nın aktardığına göre kasadan 600 lira çalan hırsızın soygun yaptığı anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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