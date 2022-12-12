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    Muğla'da rüşvet operasyonu: 5 tutuklama

    Marmaris ilçesinde Gümrük Müdürlüğü'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda, gözaltına alınan 5'i memur, 9 şüpheliden 5'i tutuklandı 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
    • 12.12.2022 - 21:38
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    Muğla'da rüşvet operasyonu: 5 tutuklama

    Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Grup Amirliği ekipleri, Marmaris Gümrük Müdürlüğü'nde çalışan bazı memurların rüşvet aldıkları bilgisine ulaştı.

    Bidonla araçlarına yakıt aldılar

    DHA'Nın haberine göre Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, geçen 9 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, gümrük muhafaza memurlarının gümrük işlemlerini yapması için tekneleri fiziken görmesi gerekirken, yalnızca evrak üzerinden işlem yaparak menfaat temin ettikleri, memurlar Y.Ç., M.G.B. ve C.G.'nin yatlara yakıt getiren tankerlerin yakıt dolum işlemleri esnasında bidonlarla kendi araçlarına da yakıt doldurduklarını belirlendi.

    Plaka yakıt sisteminden yapılan kontrollerde gümrük memurlarının araçlarına son 6 ay içerisinde 3-4 defa yakıt aldıkları ve aldıkları yakıt ile yaptıkları mesafe arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi.

    Muğla da rüşvet operasyonu: 5 tutuklama #1

    Geni yanaşma işlemlerinde sigara aldılar

    Polis ekipleri operasyon kapsamında bölgeye yerleştirilen güvenlik kameralarıyla şüphelilerin yakıt tankerlerinden araçlarına yakıt doldurduklarını, acente yetkilisi olan A.S.K.'nın ise rutin gemi yanaşma işlemlerine karşılık olarak bir karton sigara aldığını belirledi.

    Ev ve araçlarında arama yapıldı

    Memurlardan A.D. ve İ.K.'nın çalışma odalarına yerleştirilen gizli kamerayla izlemeye alındığı ifade edildi.

    Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 33 şişe gümrük kaçağı içki, 105 paket gümrük kaçağı sigara, 5 gümrük kaçağı elektronik sigara, suçtan elde edildiği değerlendirilen 830 Euro, 400 dolar, 6 bin 500 lira ile 9 cep telefonu ele geçirildi.

    Operasyonda gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen memurlar Y.Ç., M.G.B., İ.K., A.D., C.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, gemi acentesi çalışanı M.Y., tanker şoförleri G.D., U.A. ve E.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Muğla da rüşvet operasyonu: 5 tutuklama #2

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