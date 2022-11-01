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    Muğla'da sağlık personeli arkadaşını silahla yaraladı

    Fethiye'de hastaneye silah getiren personel, silahın ateşlenmesi üzerine bir sağlık personelini yaraladı. Silahın ateş alması sonrasında yaralanan şahıs, yoğun bakıma alındı.
    • 01.11.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 14:47
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    Muğla'da sağlık personeli arkadaşını silahla yaraladı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bulunan devlet hastanesi'nde çalışan K.C. isimli personel, babasına ait olduğunu söylediği ruhsatsız tabanca ile hastaneye geldi.

    Bu sırada yanında çalışan İ.A isimli arkadaşının merak etmesiyle silahı ona verdi. İ.A silahla oynarken, mermi sıkıştı.

    Arkadaşını ensesinden vurdu

    Silahı geri alan K.C., şarjörünü çıkardığı sırada silah patladı ve hastane çalışanı Ü.B. isimli şahıs, ensesinden vuruldu.

    Muğla da sağlık personeli arkadaşını silahla yaraladı #1

     

    Yaralının hayati tehlikesi devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, Ü.B. hemen yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. İ.A ve K.C., polis tarafından gözaltına alınırken polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

    Muğla da sağlık personeli arkadaşını silahla yaraladı #2


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