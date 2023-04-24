Muğla'da sahile beyaz kum döken inşaat firmasına para cezası

DHA
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Torba Mahallesi'nde bir inşaat firmasının sahile beyaz kum döktüğü görüldü.
Bölgeye giden zabıta ekipleri, beyaz kumun döküldüğünü tespit edip, firma hakkında tutanak düzenlendi.
Ekipler, bölgedeki kumun kaldırılmasını istedi. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na durumu bildirdi.
Beyaz kumun açığa taşınmaması için deniz içerisine de beton bloklar yerleştirildi.
67 bin lira para cezası
Bodrum Belediyesi ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında firmaya 67 bin lira para cezası kesti.
Dökülen kum ise zabıta ekiplerinin kontrolünde iş makineleri ile kaldırılmaya başlandı.