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    Muğla'da sahte dolar operasyonu; 6 gözaltı

    Polisin düzenlediği operasyonda 52 bin 700 sahte dolar ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 16:31
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    Muğla'da sahte dolar operasyonu; 6 gözaltı

    Muğla'da, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, Köyceğiz ilçesinde bir bankanın ATM'si üzerinden yüklü miktarda sahte dolar yatırıldığı bilgisine ulaştı.

    ATM kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

    6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Köyceğiz ve İstanbul'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda O.A., A.E., C.K., G.D., M.H. ve B.G. evlerinde gözaltına alındı.

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 52 bin 700 sahte dolar ele geçirildi.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.E., G.D. ve C.K. tutuklandı, O.A., B.G. ve M.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Muğla da sahte dolar operasyonu; 6 gözaltı #1


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