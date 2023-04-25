Muğla'da sahte dolarla alışveriş yapan 3 kişi yakalandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sahte dolarla alışveriş yaptığı belirlenen Kırgızistan uyruklu T.D. (45), G.U. (51) ve R.K. (19) gözaltına alındı.

DHA

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris'te sahte dolarla alışveriş yapan kişilerin olduğu yönünde şikayet aldı.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kullandıkları otomobili kent merkezinde durdurdu.

11 bin 800 dolar bulundu

Araçta yapılan aramada 11 bin 800 sahte dolar, 43 bin 765 lira ve sahte dolar ile satın alındığı belirlenen 11 içki şişesi ele geçirildi.

Kırgızistan uyruklu oldukları belirlendi

Gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu T.D., G.U. ve R.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi