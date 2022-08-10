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    Muğla'da sahte dolarla hesap ödeyen şahıs gözaltına alındı

    Yemek yediği mekanda sahte dolarla hesap ödeyen şüpheli, üzerindeki 50 dolarlık 23 banknot ile suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi
    • 10.08.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 15:59
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    Muğla'da sahte dolarla hesap ödeyen şahıs gözaltına alındı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde yemek yemek isteyen G.D. restona gitti.

    Yemeğin ardından hesabı isteyen şahıs, 50 dolar ile hesabı ödemek istedi.

    Ardından bozdurmak için 50 dolarlık 4 adet sahte banknot verdi.

    İhbar üzerine polis ekipleri geldi

    Bunun üzerine şüphelenen işletmeci, ihbarda bulunarak gizlice restona polis çağırdı.

    Ekipler, G.D. isimli şahsı restoran önünde durdurarak üzerinde arama yaptı.

    Muğla da sahte dolarla hesap ödeyen şahıs gözaltına alındı #1

    50 dolarlık 23 banknot bulundu

    Şüpheli, şortunun lastiğine gizlediği ve sahte olduğu belirlenen 50 dolarlık 23 banknot ile suçüstü yakalandı.

    Adliyeye sevk edildi

    Öte yandan hesabı da sahte solarla ödedediği belirlenen G.D. gözaltına alındı.

    DHA'nın aktarımına göre; Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden tatil için Marmaris'e geldiğini ve paraların sahte olduğunu bilmediğini söyleyen G.D., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Muğla da sahte dolarla hesap ödeyen şahıs gözaltına alındı #2

    Muğla da sahte dolarla hesap ödeyen şahıs gözaltına alındı #3


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