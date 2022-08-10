Muğla'da sahte dolarla hesap ödeyen şahıs gözaltına alındı

Yemek yediği mekanda sahte dolarla hesap ödeyen şüpheli, üzerindeki 50 dolarlık 23 banknot ile suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yemek yemek isteyen G.D. restona gitti.

Yemeğin ardından hesabı isteyen şahıs, 50 dolar ile hesabı ödemek istedi.

Ardından bozdurmak için 50 dolarlık 4 adet sahte banknot verdi.

İhbar üzerine polis ekipleri geldi

Bunun üzerine şüphelenen işletmeci, ihbarda bulunarak gizlice restona polis çağırdı.

Ekipler, G.D. isimli şahsı restoran önünde durdurarak üzerinde arama yaptı.

50 dolarlık 23 banknot bulundu

Şüpheli, şortunun lastiğine gizlediği ve sahte olduğu belirlenen 50 dolarlık 23 banknot ile suçüstü yakalandı.

Adliyeye sevk edildi

Öte yandan hesabı da sahte solarla ödedediği belirlenen G.D. gözaltına alındı.

DHA'nın aktarımına göre; Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden tatil için Marmaris'e geldiğini ve paraların sahte olduğunu bilmediğini söyleyen G.D., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.









