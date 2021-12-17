- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Muğla'da alkol aldıktan sonra hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı
Muğla'da alkol aldıktan sonra hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı
Köyceğiz ilçesinde tanıdığı bir yerden alkol alan adam, bir süre sonra gözlerinin görmediğini söyleyerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- DHA
- 17.12.2021 - 14:37
- Güncelleme : 17.12.2021 - 15:07
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde 2 çocuk babası Turgut Tilki (59), tanıdığından satın aldığı rakıyı evinde içmeye başladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bir süre sonra görmekte sorun yaşadığını söyleyen Tilki'nin ailesi, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tilki, ilk müdahalesinin ardından Antalya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yoğun bakımda tedavi gören Tilki, tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.
Turgut Tilki'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Jandarma ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.