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    Muğla'da alkol aldıktan sonra hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı

    Köyceğiz ilçesinde tanıdığı bir yerden alkol alan adam, bir süre sonra gözlerinin görmediğini söyleyerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 17.12.2021 - 14:37
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 15:07
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    Muğla'da alkol aldıktan sonra hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı

    Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde 2 çocuk babası Turgut Tilki (59), tanıdığından satın aldığı rakıyı evinde içmeye başladı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Bir süre sonra görmekte sorun yaşadığını söyleyen Tilki'nin ailesi, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    Eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tilki, ilk müdahalesinin ardından Antalya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Yoğun bakımda tedavi gören Tilki, tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

    Turgut Tilki'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

    Jandarma ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Muğla da alkol aldıktan sonra hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı #1

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