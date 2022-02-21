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    Muğla'da saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı

    Bodrum’da saplantılı olduğu genç kızın evinin önüne gidip önce genç kızın babasını darbeden ardından da komşusunu 5 yerinden bıçaklayarak ağır şekilde yaralayan şahıs, 3’üncü kez tutuklandı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 09:39
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    Muğla'da saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturan Tuğçe Çelik, 23 Temmuz 2020 yılında sosyal medya üzerinden 1,5 yıldır saplantılı bir şekilde Nurettin Şeyhmusoğlu tarafından taciz edildiğini duyurdu.

    Şeyhmusoğlu'nun kendisini sosyal medya üzerinden tehdit ve taciz ettiğini, evden dışarıya çıkamaya korktuğunu belirtti.

    BİR TÜRLÜ PEŞİNİ BIRAKMADI

    Olayın ardından gözaltına alınan Şeyhmusoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaydan 2 ay sonra 2020 Eylül ayında elektronik kelepçeyle salıverilen Şeyhmusoğlu genç kızı taciz etmeye devam edince tekrar tutuklandı.

    6 ay tutuklu kalan Şeyhmusoğlu, serbest bırakıldı. Dün saat 14.00 sıralarında Çelik’in yaşadığı Ortakent Mahallesi Yalı Caddesi’nde evinin bulunduğu sokağa gitti. O sırada marketten dönen Çelik’in babası Yaşar Çelik ile karşılaştı.

    BABASINA SALDIRDI

    Çelik’e küfür ve hakaret eden Şeyhmusoğlu, "Nobel ödülü aldım ben, 12 milyonumu vereceksin" diyerek Çelik’in başına vurup sokaktan kaçtı.

    Bölgeden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Şeyhmusoğlu iddiaya göre tekrar Tuğçe Çelik’in evinin bulunduğu sokağa gelerek bağırmaya başladı. Çevreyi rahatsız eden Şeyhmusoğlu'na apartta yaşayan Mustafa Asım Çelenk, tepki gösterdi.

    Muğla da saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı #1

    KOMŞUSUNU BIÇAKLADI

    Çelik’in burada olmadığını İstanbul’a yerleştiğini söyleyerek susmasını istedi. Bunun üzerine Şeyhmusoğlu kendisini uyaran Çelenk’e küfür ve hakaret etti.

    İkili arasında yaşanan arbede sırasında Şeyhmusoğlu yanında getirdiği bıçakla Çelenk’i karnından, kolundan ve yüzünden olmak üzere 5 yerinden bıçakladı.

    Muğla da saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı #2

    Muğla da saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı #3

    Muğla da saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı #4

    Muğla da saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı #5


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