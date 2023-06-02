Muğla'da senet ve çekle tarla satın alan çete yakalandı
İHA

Vatandaşları farklı vaatlerle dolandıran şahıslar, güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalanıyor.

Muğla'nın ilçesinde vatandaşlara zorla çek senet imzalatan çete, ekipleri harekete geçirdi.

Fethiye’de başkalarına ait arazileri zorla imzalattıkları çek ve senetlerle almaya çalışan şüphelilerin olduğu iddiaları üzerine polis ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı.

6 kişi yakalandı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Fethiye Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliğince başlatılan operasyonda Fethiye, Konya, Bursa, Çanakkale, İzmir, Antalya illerinde Ö.K, B.K, M.İ.G, T.T, İ.Ç, A.K, isimli 6 kişi yakalandı.

Şüpheliler serbest bırakıldı

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.