Muğla'da senet ve çekle tarla satın alan çete yakalandı

İHA
Vatandaşları farklı vaatlerle dolandıran şahıslar, güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalanıyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlara zorla çek senet imzalatan çete, ekipleri harekete geçirdi.
Fethiye’de başkalarına ait arazileri zorla imzalattıkları çek ve senetlerle almaya çalışan şüphelilerin olduğu iddiaları üzerine polis ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı.
6 kişi yakalandı
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Fethiye Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliğince başlatılan operasyonda Fethiye, Konya, Bursa, Çanakkale, İzmir, Antalya illerinde Ö.K, B.K, M.İ.G, T.T, İ.Ç, A.K, isimli 6 kişi yakalandı.
Şüpheliler serbest bırakıldı
Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.