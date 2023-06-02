Muğla'da senet ve çekle tarla satın alan çete yakalandı Arazi için başka şahıslara zorla çek, senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA Vatandaşları farklı vaatlerle dolandıran şahıslar, güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalanıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşlara zorla çek senet imzalatan çete, ekipleri harekete geçirdi. Fethiye’de başkalarına ait arazileri zorla imzalattıkları çek ve senetlerle almaya çalışan şüphelilerin olduğu iddiaları üzerine polis ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. 6 kişi yakalandı Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Fethiye Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliğince başlatılan operasyonda Fethiye, Konya, Bursa, Çanakkale, İzmir, Antalya illerinde Ö.K, B.K, M.İ.G, T.T, İ.Ç, A.K, isimli 6 kişi yakalandı. Şüpheliler serbest bırakıldı Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.