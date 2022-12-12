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    Muğla'da şerit ihlali yapan araç kazaya neden oldu

    Menteşe'de şerit ihlali yapan otomobilin karşı yönden gelen araca çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.
    • 12.12.2022 - 21:25
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    Muğla'da şerit ihlali yapan araç kazaya neden oldu

    Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Çaybükü Mahallesi'nin Esenlik mevkisinde, saat 17.30 sıralarında, bir kaza meydana geldi.

    Halil İbrahim Günaydın (59) yönetimindeki 48 AEH 858 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı belirtilen Ali Aldağ'ın (57) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

    5 kişi yaralandı

    Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine; sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan; Enes Özpay (22), Kader Akdağ (21) ve Gaye Aldağ (19) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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