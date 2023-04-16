Muğla'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı Yolcu otobüsü alev alev yanarak küle dönerken facianın eşiğinden dönülen yangında yolculara bir şey olmaması teselli kaynağı oldu.

İHA Muğla'nın Seydikemer ilçesi yakınlarında korku dolu anlar yaşandı. Nedeni bilinmeyen bir şekilde Fethiye’den kalkış yapan Metro Turizme ait yolcu otobüsü, hareketinden kısa bir süre sonra yanmaya başladı. Yangının ardından bir anda dumanlar yükseldi. Yangının fark edilmesiyle birlikte yolcular otobüsten tahliye edildi. O anlar kaydedildi Kısa sürede otobüsü saran alevler bölgeden geçen vatandaşların kameralarına yansıdı. Çalışmalar sürüyor Facianın eşiğinden dönülen olayda yanan otobüsü soğutma çalışmalara devam ediyor. Trafikte paniğe sebep olurken ekipler konuya ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.