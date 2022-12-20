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    Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

    Seyir halindeki iken alev alan yolcu otobüsü demir yığınına döndü. 4 yolcunun olduğu otobüs tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • 20.12.2022 - 21:13
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 21:20
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    Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

    Muğla'da Milas yolunda, Antalya'dan Bodrum'a gitmekte olan Mehmet Ali Mollaoğlu yönetimindeki  Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün motor kısmından duman yükselmeye başladı.

    DHA'nın haberine göre durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek, araçtaki 4 yolcuyu tahliye etti.

    O anlar kamerada

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası yolcu otobüsü demir yığınına döndü. Otobüsün alev alev yandığı anlar ise kameraya yansıdı.

    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

    Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı VİDEO

    Muğla da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı #1

    Muğla da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı #2

    Muğla da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı #3

    Muğla da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı #4

    Muğla da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı #5

    Muğla da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı #6

    Muğla da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı #7

    Muğla da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı #8


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