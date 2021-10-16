Muğla'da şiddetli yağış tarım arazilerine zarar verdi

Menteşe ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış, tarım arazilerine zarar verdi. Gülizar Ünveren'e ait 2 kuzu ve 8 civciv meydana gelen taşkında hayatını kaybederken, Ünveren gözyaşı döktü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün sabah saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu.

Aralıklarla etkisini sürdüren yağmur sonrası, Orhaniye Mahallesi Çayır mevkisindeki tarım arazileri sular altında kaldı.

Mahalleden yaşayan Gülizar Ünveren'e ait 2 kuzu ve 8 civciv ise yaşanan taşkında can verdi.

"KUZULARIM ÖLDÜ, ELİMDEN BİR ŞEY GELMİYOR"

Hayvanları için gözyaşı döken Ünveren, "Yağmur yağdı, her yeri su bastı. Düden suyu yutmayınca taşkın oldu. Civcivlerim ile kuzularım öldü. Elimizden hiçbir gelmiyor." dedi.

Öte yandan Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Menteşe'de son 24 saatte metrekareye 30,7 kilogram yağış düştü. Yağışların bugün de etkisini sürdüreceği bildirildi.