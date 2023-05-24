Muğla’da şoförünün kaçtığı kamyondan 35 göçmen çıktı

İHA
Bir grup göçmenin daha Avrupa hayali, Muğla'da bitti...
İl Emniyet Müdürlüğü Gökova Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde 26 HR 803 plakalı kamyondan şüphelendi ve durdurmak istedi.
Kamyon kasasından 35 göçmen çıktı
Ekiplerin kendisinin peşine takılacağını fark eden şoför, kamyonunu yol kenarına park edip yaya olarak kaçtı.
Olay yerine giden trafik ekipleri, kamyon kasasında 35 düzensiz göçmen olduğunu gördü.
Jandarma teslim aldı
Hemen jandarma ekiplerine haber verildi.
Kamyon kasasındaki 35 düzensiz göçmen aşağıya indirilerek, bölgeye gelen Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.