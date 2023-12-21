Muğla'da sosyal medyada kadın profili ile dolandırıcılık! 3 kişi tutuklandı Muğla'da sosyal medyada 'kadın profili' ile ekleyip tuzağa düşürdükleri erkeklere kendilerini avukat olarak tanıtıp, 'Konuştuğunuz kişi küçük yaşta' yalanıyla ailesinin şikayetçi olmaması için para talep eden 3 dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Dolandırıcılar her yolu deniyor.

Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.

Son örnek Muğla'da yaşandı.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri kentte sosyal medya üzerinden dolandırıldığını ve mağdur olduğu söyleyen vatandaşların ihbarı üzerine geniş çağlı soruşturma başlattı.

Sosyal medyada kadın profili ile erkekleri tuzağa düşürdüler

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturmada, sosyal medyada 'kadın profili' ile ekleyip tuzağa düşürdükleri erkeklere kendilerini avukat olarak tanıtıp, 'Konuştuğunuz kişi küçük yaşta' yalanıyla ailesinin şikayetçi olmaması için para talep edildiğini tespit etti.

6 ayda 10 milyon lira kazanç

Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından olayla ilgili Ekbercan Kafes (24), Semi İşlek (21) ve Hakkı Baran Boyraz (24) gözaltına alındı. Şüphelilerin 6 ayda 10 milyon lira kazanç sağladığı belirtildi.

3 dolandırıcı tutuklandı

Şüphelilerden Kafes’in hastanede tekniker olduğu diğer 2 şüphelinin ise işsiz olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)