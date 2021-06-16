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- Muğla’da sürücü, devrilen araçtan yara almadan çıktı
Muğla’da sürücü, devrilen araçtan yara almadan çıktı
Virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç ters dönerken, sürücü yara almadan kurtuldu.
- İHA
- 16.06.2021 - 16:37
- Güncelleme : 16.06.2021 - 16:38
Muğla’da, Bodrum-Turgutreis karayolunda seyreden otomobil sürücüsü, Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı.
Araç, çarpmanın şiddeti ile devrilerek ters döndü.
Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otomobil, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.