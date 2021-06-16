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    Muğla’da sürücü, devrilen araçtan yara almadan çıktı

    Virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç ters dönerken, sürücü yara almadan kurtuldu.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 16:38
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    Muğla’da sürücü, devrilen araçtan yara almadan çıktı

    Muğla’da, Bodrum-Turgutreis karayolunda seyreden otomobil sürücüsü, Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı.

    Araç, çarpmanın şiddeti ile devrilerek ters döndü.

    Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

    ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Ters dönen otomobil, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Muğla’da sürücü, devrilen araçtan yara almadan çıktı #1

    Muğla’da sürücü, devrilen araçtan yara almadan çıktı #2

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