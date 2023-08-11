Muğla'da taciz iftirasına uğrayan doktor konuştu Muğla’da hastası tarafından yapılan şikayet üzerine tutuklanan ve iftira kurbanı olduğu ortaya çıkınca serbest bırakılan Dr. Ufuk Salman, hem hakkında iftira atanlar hem de meslek etiğini yerle bir eden kişiler hakkında hukuki süreç başlattıklarını söyledi.

İHA

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen hastanede cinsel istismar iddiasında yeni bir gelişme yaşanırken, tanığın verdiği ifadeyle davanın seyri değişti.

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Ufuk Salman'ın, E.Ç. isimli genç kızı muayene ettiği esnada cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Genç kızın şikayeti üzerine açılan davada doktor Ufuk Salman, cinsel istismar suçundan tutuklu olarak yargılandı.

Tacize uğradım deyip iftira attı

Doktor U.S.'nin avukatları, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluk haline itirazda bulundu.

Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle Ufuk Salman'ın tahliyesine karar verildi.

Bir başka doktorun ifadesi gerçeği ortaya çıkardı

Ayrıca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan doktor F.Ç., savcılığa verdiği ifadede, E.Ç.'nin, Ufuk Salman'ı kendisine arkadaş olarak ayarlaması için teklifte bulunduğunu ve bunun üzerine genç kıza tepki gösterdiğini, cinsel istismar iddiasının iftira olduğunu söyledi.

Dr. Salman bugün konuyla ilgili konuştu.

Salman, hem hakkında iftira atanlar hem de meslek etiğini yerle bir eden kişiler hakkında hukuki süreç başlattıklarını söyledi.

O doktor konuştu: Bu iftiralardan ve dedikodulardan dolayı ailemin döktüğü her bir gözyaşı damlası için sürecin sonuna kadar avukatım ile takipçisiyiz

Dr. Salman yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar mesleğimi, meslek etiği ve insani vicdanımla hakkıyla yerine getirdim. Hasta ve hasta yakınlarından hep güzel geri dönüşler aldım. Meslek hayatımda görevimle ilgili hiçbir uyarı ve ceza almadım. Aksine teşekkür ve onur duyacağım tebrikler aldım. Hakkımdaki bu iftira süreci hem beni hem ailemi hem de çalışma arkadaşlarımı yerle bir etti. En başta eşim, ailem ve çevremdeki herkes perişan oldu. Hem gazete başlıkları hem de hakkımdaki iftiralar korkunç boyutlarda ailemi yıprattı. Alnımın ak, vicdanımın tertemiz olması haricinde bu güzel insanların benim yanımda olmasıyla iftiralara karşı dimdik ayakta durabildim. Sürecin devam ettiği bu süreçte ailemle ve çevremdeki her güzel insanla dimdik ayaktayız. Fakat bu iftiralardan ve dedikodulardan dolayı ailemin döktüğü her bir gözyaşı damlası için sürecin sonuna kadar avukatım ile takipçisiyiz. İftiracılardan da hukuki olarak davamızı başlattık. Meslek etiğini yerle bir eden kişiler hakkında da gerekli başvuruları yaptık. Son olarak ben kendimden emin dik bir şekilde süreci takip ederken, aileme, çevreme ve bu zamana kadar hastalığına bir faydam dokunan hasta yakınlarına teşekkür ediyorum” dedi.