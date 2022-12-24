Muğla'da taksici Beste, kavga esnasında bıçaklandı

Datça ilçesinde, taksicilik yapan 38 yaşındaki Beste Drama, boşandığı eşi ile erkek arkadaşı arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken bıçakla yaralandı.

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Beste Drama'nın bir süre önce boşandığı K.Y. ile şimdilerde birlikte olduğu erkek arkadaşı M.G., telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından, M.G., yanına Beste Drama’yı da alıp, K.Y. ile buluşmaya gitti.

İkili arasında buluşma noktasında yine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralandı

Kavgayı ayırmak için araya giren Drama, K.Y.'nin elindeki bıçakla, karnının sol tarafından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Beste Drama, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır

Durumu ağır olan Drama, buradan da Muğla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, olayın ardından K.Y.'yi gözaltına alan polis, soruşturma başlattı.







