Muğla'da tamir için girdiği beton mikserinde yaşamını yitirdi Menteşe ilçesinde arızayı gidermek için beton mikserine giren 38 yaşındaki Ali Karakurt, 60 yaşındaki iş arkadaşı Ş.E.'nin mikseri çalıştırması sonucu hayatını kaybetti.

DHA

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yörükoğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren çimento fabrikasında beton mikseri arızalanınca Ali Karakurt, tamir için içine girdi.

Karakurt'un içeride olduğundan habersiz olan işçilerden Ş.E. ise beton mikserini çalıştırdı.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Olayı fark eden diğer işçiler, mikseri durdurup, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Adrese gelen sağlık görevlileri, Karakurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Ş.E. ise ifadesi için gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)