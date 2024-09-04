Muğla'da tamir için girdiği beton mikserinde yaşamını yitirdi

DHA
Muğla'nın Menteşe ilçesi Yörükoğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren çimento fabrikasında beton mikseri arızalanınca Ali Karakurt, tamir için içine girdi.
Karakurt'un içeride olduğundan habersiz olan işçilerden Ş.E. ise beton mikserini çalıştırdı.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Olayı fark eden diğer işçiler, mikseri durdurup, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Adrese gelen sağlık görevlileri, Karakurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Ş.E. ise ifadesi için gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış