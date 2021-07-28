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Muğla’da tarihi sütun, bahçede ele geçirildi

Muğla’da tarihi sütun, bahçede ele geçirildi

S.Ç. isimli bir vatandaşın evinde mimari bir sütun parçası olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Tarihi sütun evin bahçesinde ele geçildi.