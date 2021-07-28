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    Muğla’da tarihi sütun, bahçede ele geçirildi

    S.Ç. isimli bir vatandaşın evinde mimari bir sütun parçası olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Tarihi sütun evin bahçesinde ele geçildi.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 16:33
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 16:47
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    Muğla’da tarihi sütun, bahçede ele geçirildi

    Muğla’da tarihi eser kaçakçıları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozarmut Mahallesi’nde ikamet eden S.Ç. isimli bir vatandaşın evinde, tarihi mimari sütun parçası olduğu bilgisini aldı.

    EV VE EKLENTİLERİNDE ARAMALAR YAPILDI

    Yapılan operasyonla ev ve eklentilerinde aramalar yapıldı.

    Evin bahçesinde Roma döneminden kalma mimari sütun parçası ele geçirildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Muğla’da tarihi sütun, bahçede ele geçirildi #1

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