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    Muğla’da tartıştığı ev arkadaşı tarafından öldürüldü

    Tartıştığı ev arkadaşı tarafından kalbine ekmek bıçağı saplanan büfeci hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • 02.01.2023 - 09:54
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 10:03
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    Muğla’da tartıştığı ev arkadaşı tarafından öldürüldü

    Muğla’nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'ndeki apartta kalan Gıyaseddin G. ile ev arkadaşı Erkut Kocaibrahimoğlu arasında, dün bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Ekmek bıçağını kalbine sapladı

    Tartışmanın büyümesiyle Gıyaseddin G., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını arkadaşının kalbine sapladı.

    İhbarla gelen sağlık ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürülen 58 yaşındaki Kocaibrahimoğlu, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Kurtarılamadı

    Kocaibrahimoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Büfe işleten Kocaibrahimoğlu'nun cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Gıyasettin G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Muğla’da tartıştığı ev arkadaşı tarafından öldürüldü #1

    Birlikte alkol alıp, tartıştılar

    Öte yandan ikilinin gece saatlerinde birlikte alkol alıp, tartıştıkları ardından Erkut Kocaibrahimoğlu'nun apartı terk edip, sabaha doğru geri döndüğü öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre soruşturma sürüyor.


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