İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi Doktor Mümtaz Ataman Caddesi üzerinde, 48 U 8525 plakalı motosiklet ile 70 inç dev ekran televizyon taşıyan motosiklet sürücüsü ve kasksız yolcu, o esnada aynı caddede giden vatandaşların kamerasına yansıdı.
2 kilometre boyunca böyle gittiler
Motosikletin sürücüsü ve yolcusunun, can güvenliğini tehlikeye düşüren taşıma işlemi ise görenlere "pes" dedirtti.
Görüntülerde motosiklet arkasındaki yolcunun bir elini motosikletin arkasına bir elini televizyona tutarak ilerlediği görüldü.
Yaklaşık 2 kilometre süren yolculuk, Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi’nde son buldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış