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    Muğla'da tek teker üzerindeki paylaşımın ardından öldü

    Bir grup gencin gece çıktığı yolculukta motosikletin devrilmesiyle hayatını kaybeden gencin, bir saat önce tek teker üstünde stres atmaca notu görüldü.
    • 21.12.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 13:15
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    Muğla'da tek teker üzerindeki paylaşımın ardından öldü

    Muğla'da, dün saat 23.00 sıralarında motosikletli bir grup Bodrum yönüne gitti.

    Bu sırada, Abdullah Bayar’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi.

    Bayar bariyerlere çarparken, motosiklet ise yaklaşık 200 metre sürüklendi.

    Ekipler kaza yerine geldi

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Abdullah Bayar, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Muğla da tek teker üzerindeki paylaşımın ardından öldü #1

    Ailesi gözyaşlarını tutamadı

    Acı haberi alıp hastaneye gelen yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

    1 saat önceki paylaşımı ortaya çıktı

    Abdullah Bayar'ın, kazadan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arkadaşlarınınkinin de yer aldığı motosikletlerin görüntülerini 'stres atmaca' notuyla paylaştığı görüldü.

    Geriye tehlikeli anların görüntüsü kaldı

    DHA'nın haberine göre, bir süre önce yaptığı bir diğer paylaşımda ise Bayar'ın motosikletin önünü kaldırarak, tehlikeli şekilde ilerlediği anlar yer aldı.

    Muğla da tek teker üzerindeki paylaşımın ardından öldü #2

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