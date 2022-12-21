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- Muğla'da tek teker üzerindeki paylaşımın ardından öldü
Muğla'da tek teker üzerindeki paylaşımın ardından öldü
- 21.12.2022 - 13:04
- Güncelleme : 21.12.2022 - 13:15
Muğla'da, dün saat 23.00 sıralarında motosikletli bir grup Bodrum yönüne gitti.
Bu sırada, Abdullah Bayar’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi.
Bayar bariyerlere çarparken, motosiklet ise yaklaşık 200 metre sürüklendi.
Ekipler kaza yerine geldi
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Abdullah Bayar, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ailesi gözyaşlarını tutamadı
Acı haberi alıp hastaneye gelen yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
1 saat önceki paylaşımı ortaya çıktı
Abdullah Bayar'ın, kazadan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arkadaşlarınınkinin de yer aldığı motosikletlerin görüntülerini 'stres atmaca' notuyla paylaştığı görüldü.
Geriye tehlikeli anların görüntüsü kaldı
DHA'nın haberine göre, bir süre önce yaptığı bir diğer paylaşımda ise Bayar'ın motosikletin önünü kaldırarak, tehlikeli şekilde ilerlediği anlar yer aldı.