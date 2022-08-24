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- Muğla’da tekne sahibi ile müşteriler arasında kavga
Muğla’da tekne sahibi ile müşteriler arasında kavga
- 24.08.2022 - 21:12
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Belediye Meydanı’nda günlük tur teknesi çalışanları ile müşterileri arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
O sırada bölgede bulunan polis ekipleri, taraflara müdahale etti, müşteri olduğu ileri sürülen kişiler bölgeden uzaklaştırıldı.
1 polis yaralandı
Bu sırada tekne çalışanı olduğu ileri sürülen kişiler, polise mukavemette bulundu. DHA'nın haberine göre yaşanan arbede sırasında 1 polis memuru yüzüne aldığı darbe ile yaralandı.
Polise tekme atan ve küfür eden şüpheliler uzunca süre mukavemet göstermeye devam etti.
Ekip aracının camı kırıldı
Polise mukavemet gösteren şüphelilerden 1’i emniyete götürülmek üzere bindirildiği polis aracının camını kırdı.
Etkisiz hale getirilen şüpheli polis merkezine götürüldü. O sırada şüphelinin yakını 2 tekne çalışanı da polise tepki gösterince gözaltına alındı.
İskele önünde yaşanan olayları yüzlerce turist endişe içerisinde izledi. Bazı vatandaşlar ise olayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.