Muğla’da tekne sahibi ile müşteriler arasında kavga

Bodrum ilçesinde tekne sahibi ve müşteriler arasında kavga çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavga sırasında 1 polis memuru yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Belediye Meydanı’nda günlük tur teknesi çalışanları ile müşterileri arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

O sırada bölgede bulunan polis ekipleri, taraflara müdahale etti, müşteri olduğu ileri sürülen kişiler bölgeden uzaklaştırıldı.

1 polis yaralandı

Bu sırada tekne çalışanı olduğu ileri sürülen kişiler, polise mukavemette bulundu. DHA'nın haberine göre yaşanan arbede sırasında 1 polis memuru yüzüne aldığı darbe ile yaralandı.

Polise tekme atan ve küfür eden şüpheliler uzunca süre mukavemet göstermeye devam etti.

Ekip aracının camı kırıldı

Polise mukavemet gösteren şüphelilerden 1’i emniyete götürülmek üzere bindirildiği polis aracının camını kırdı.

Etkisiz hale getirilen şüpheli polis merkezine götürüldü. O sırada şüphelinin yakını 2 tekne çalışanı da polise tepki gösterince gözaltına alındı.

İskele önünde yaşanan olayları yüzlerce turist endişe içerisinde izledi. Bazı vatandaşlar ise olayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.





































