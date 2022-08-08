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Muğla'da tekneler çarpıştı: 6 Rus turistten 1'i yaralandı

Muğla'da tekneler çarpıştı: 6 Rus turistten 1'i yaralandı

Akvaryum Koyu'nda bulunan teknenin kamarasına bir diğer teknenin çapası çarptı. O esnada teknede bulunan 2'si çocuk 6 Rus turistten 1'i yaralandı.