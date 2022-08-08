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- Muğla'da tekneler çarpıştı: 6 Rus turistten 1'i yaralandı
Muğla'da tekneler çarpıştı: 6 Rus turistten 1'i yaralandı
Akvaryum Koyu'nda bulunan teknenin kamarasına bir diğer teknenin çapası çarptı. O esnada teknede bulunan 2'si çocuk 6 Rus turistten 1'i yaralandı.
- 08.08.2022 - 16:49
- Güncelleme : 08.08.2022 - 17:02
Bodrum'un Akvaryum Koyu'nda tekne ile açılan 2 'si çocuk 6 Rus turist, korkunç dakikalar yaşadı.
Rus turistler, Poppy isimli tur teknesiyle koya yanaştı.
O esnada Arancia isimli başka bir tur teknesi, hızlı bir şekilde duran teknenin ön tarafına çarptı.
Teknenin çapası diğerinin kamarasına girdi
Çarpışmanın etkisi ile çarpan teknenin çapası, diğer teknenin kamarasına girdi.
Denizin ortasında çapayı çıkarmaya çalıştılar
Kaza nedeniyle turistler büyük panik yaşarken, teknedeki görevliler uzun süre denizin ortasında çapayı çıkarmaya çalıştı.
1 turist yaralandı
Çarpışma sırasından tekneden bulunan turistlerden birinin ise hafif şekilde yaralanarak özel bir hastanede tedavi altına alındığı ve taburcu edildiği öğrenildi.