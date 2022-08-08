Petrol
94.76
-0.17%
Euro
18.3636
0.67%
Dolar
17.9672
0.31%
Altın
1.032
0.97%
Borsa
2789
0.00%
Bitcoin
434.461
4.64%
BTXN Coin
7.84
0.90%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Muğla'da tekneler çarpıştı: 6 Rus turistten 1'i yaralandı

    Akvaryum Koyu'nda bulunan teknenin kamarasına bir diğer teknenin çapası çarptı. O esnada teknede bulunan 2'si çocuk 6 Rus turistten 1'i yaralandı.
    • 08.08.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 17:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da tekneler çarpıştı: 6 Rus turistten 1'i yaralandı

    Bodrum'un Akvaryum Koyu'nda tekne ile açılan 2 'si çocuk 6 Rus turist, korkunç dakikalar yaşadı.

    Rus turistler, Poppy isimli tur teknesiyle koya yanaştı.

    O esnada Arancia isimli başka bir tur teknesi, hızlı bir şekilde duran teknenin ön tarafına çarptı.

    Teknenin çapası diğerinin kamarasına girdi

    Çarpışmanın etkisi ile çarpan teknenin çapası, diğer teknenin kamarasına girdi.

    Denizin ortasında çapayı çıkarmaya çalıştılar

    Kaza nedeniyle turistler büyük panik yaşarken, teknedeki görevliler uzun süre denizin ortasında çapayı çıkarmaya çalıştı.

    Muğla da tekneler çarpıştı: 6 Rus turistten 1 i yaralandı #1

    1 turist yaralandı

    Çarpışma sırasından tekneden bulunan turistlerden birinin ise hafif şekilde yaralanarak özel bir hastanede tedavi altına alındığı ve taburcu edildiği öğrenildi.

    Muğla da tekneler çarpıştı: 6 Rus turistten 1 i yaralandı #2

    Muğla da tekneler çarpıştı: 6 Rus turistten 1 i yaralandı #3

    Muğla da tekneler çarpıştı: 6 Rus turistten 1 i yaralandı #4

    Muğla da tekneler çarpıştı: 6 Rus turistten 1 i yaralandı #5


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Tarkan'ın koltuk altı kılları gündem oldu
    Magazin

    Tarkan'ın koltuk altı kılları gündem oldu

    MSB: Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot İHA ile tespit edilmiştir
    Gündem

    MSB: Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot İHA ile tespit edilmiştir

    Görüş Bildir