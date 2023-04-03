Muğla'da temizlik yapmak isterken ormanı yaktı Bir vatandaşın arazisinde temizlik ateşi yakması sonrası alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla yangın büyüdü. Ekiplerin harekete geçtiği yangın kontrol altına alındı.

İHA

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeni ürün ekimleri de başladı.

Bu durumda bahçesini temizlemek isteyen bir adamın hatası yangına sebep oldu.

Muğla’nın Ula ilçesinde bir vatandaş, arazisinde temizlik ateşi yakmak istedi.

Ula Armutçuk Mahallesi İncir mevkiinde bir vatandaşın temizlik ateşi yakması sonucu alevler bölgede bulunan zeytinlik ve ormanlık alana sıçradı.

Yangın söndürüldü

Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula itfaiye grup amirliği ve Menteşe itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Arazide başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.