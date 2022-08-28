Muğla'da, tırın içindeki 68 kaçak göçmen ile şoför yakalandı

Muğla'da, tırın içindeki 68 kaçak göçmen ile şoför yakalandı

68 kaçak Afgan göçmeni İstanbul’dan alıp Marmaris’e getiren tır şoförü, vatandaşların dikkati ile yakalandı.

Marmaris, Avrupa hayali kuran kaçak göçmenlerin son durağı oldu. Muğla’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Marmaris ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde, gece saatlerinde bir tır kasasından çok sayıda insanın indiğini gören vatandaşlar, durumu ekiplere haber verdi.

Vatandaşların dikkati, göçmen kaçakçısını yakalattı.

İHA’nın haberine göre; olay yerine gelen emniyet ekipleri 68 kaçak göçmen ve tır şoförünü yakalayarak emniyete götürdü.

Kaçak göçmenleri, İstanbul’dan Marmaris’e getirdi

Edinilen bilgiye göre önceki akşam İstanbul’dan yola çıkan tır şoförü, tırın kasasına yüklediği ve yasa dışı yollar ile yurtdışına çıkmayı planladıkları belirlenen 68 Afgan vatandaşı Marmaris’te indirdi.

Bir tırın kasasından çıkan çocuklar ve yetişkin insanlar ise vatandaşların dikkatini çekti.

Muğla'da, tırın içindeki 68 kaçak göçmen ile şoför yakalandı VİDEO



Tır şoförü gözaltına alındı

O esnada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü insanların sağa sola dağılmalarını kaydederek durumu hemen polise bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak aralarına dağılan kaçak göçmenleri ve tır şoförünü yakalayarak emniyete götürdü. Tır şoförü ise Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.

Tır kasasında İstanbul’dan Marmaris’e getirilen düzensiz göçmenlerin geliş güzergahları ve organizasyon hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

68 düzensiz göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edilecek.