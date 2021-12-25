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- Muğla'da trafikte kavgasında araçla grubun arasına daldı: 5 yaralı
Muğla'da trafikte kavgasında araçla grubun arasına daldı: 5 yaralı
Milas ilçesinde sürücüler arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga 2 kişi yaralanırken, kavgaya karışanlardan birinin araçla grubun arasına daldığı olayda ise 3 kişi daha yaralandı.
- İHA
- 25.12.2021 - 08:09
Muğla'nın Milas ilçesi Atatürk Bulvarı’nda seyreden iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgaya sürücülerin akrabaları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü.
KAVGA ÇIKTI, ARAÇLA ARALARINA DALDI: 5 YARALI
Kavgaya karışanlardan biri araçla grubun arasına daldı. 3 kişi kazada, 2 kişi ise çıkan kavgada yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilirken, olaya karıştığı iddia edilen kişilerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.
Milas'ta yol vermeme kavgası: 5 yaralı - VİDEO
YARALILARIN OLDUĞU HASTANELERDE GÜVENLİK ÖNLEMİ
Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, yaralıların bulunduğu hastanelerde de güvenlik önlemleri artırıldı.