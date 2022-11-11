Muğla’da, turistler denize girdi

Kasım ayında güneşi gören yabancı turistler, denize girip şezlonglarda güneşlendi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaz adeta devam ediyor…

Güneşli havayı fırsat bilen yabancı turistler, plajların yolunu tuttu. Hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı 22,2 derece olarak ölçüldü.

Kasımda deniz keyfi

Tursitler, Kumbahçe Paşatarlası Plajı’nda kasım ayında denize girmenin keyfini çıkardı.

Bazı turistler şezlongda güneşlenip kitap okurken, bazıları ise sohbet etmeyi tercih etti.

DHA’nın haberine göre; Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının gelecek hafta da aynı seyrini koruması beklendiği bildirdi.