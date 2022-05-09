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    Muğla'da tuvalette kadınları çekti: Şeytana uydum

    Kadınlar tuvaletinde kapı altından cep telefonuyla çekim yapan şahıs, şeytana uyduğunu söyleyerek bir süredir bunalımda olduğunu belirtti.
    • 09.05.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 13:15
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    Muğla'da tuvalette kadınları çekti: Şeytana uydum

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Sınırsızlık Meydanı'nda, umumi bir tuvalet kullanıma sunuldu.

    Belediye'nin işletimi altında olan tuvaletlerin kadınlar bölümünde, kadınların taciz edildiği görüldü.

    Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B., durumu 112'ye bildirdi.

    Melih Siviş tespit edildi

    Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin Melih Siviş olduğunu belirledi.

    Cep telefonu incelendi

    Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Siviş'in cep telefonunda inceleme yapıldı.

    Tutuklandı

    Telefonunda 100'e yakın kadının uygunsuz video ve fotoğrafları bulunan Siviş, dün polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    "Bir süredir bunalımdayım"

    DHA'nın aktardığı habere göre; polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Melih Siviş, "Bir süredir bunalımdaydım. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Şeytana uyarak, kendime yakışmayan bir davranışta bulundum. İnsanlığımdan utanıyorum. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğrattım. Pişmanım ve herkesten özür diliyorum." dedi.

    Muğla da tuvalette kadınları çekti: Şeytana uydum #1

    Muğla da tuvalette kadınları çekti: Şeytana uydum #2

    Muğla da tuvalette kadınları çekti: Şeytana uydum #3


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