Muğla'da üst geçide çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti Milas'ta, üst geçidin ayağına çarpan tırın şoförü 37 yaşındaki Cafer Kaya,

DHA

Muğla'nın Milas ilçesi Üçyol mevkindeki akıllı kavşakta 37 yaşındaki Cafer Kaya, kullandığı 35 BBF 692 plakalı tırın direksiyon hakimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenle kaybetti.

Kontrolden çıkan tır, üst geçide çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İtfaiye ekibi sürücü Kaya’yı tırdan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cafer Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Kaya’nın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.