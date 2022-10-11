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- Muğla'da uyuşturucu kullandığı görüntüleri paylaşan adam tutuklandı
Muğla'da uyuşturucu kullandığı görüntüleri paylaşan adam tutuklandı
Dalaman'da, uyuşturucu kullandığı fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaştığı için gözaltına alınan C.D., tutuklandı.
- 11.10.2022 - 17:19
Muğla'da Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, C.D. isimli şahıs hakkında bir ihbar aldı.
Ekipleri, C.D.'nin Instagram ve Facebook hesaplarından, uyuşturucu madde kullanırken fotoğraf paylaştığını tespit etti.
Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonla C.D., gözaltına alındı.
Şüpheli tutuklandı
İHA'nın haberine göre, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.