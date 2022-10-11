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    Muğla'da uyuşturucu kullandığı görüntüleri paylaşan adam tutuklandı

    Dalaman'da, uyuşturucu kullandığı fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaştığı için gözaltına alınan C.D., tutuklandı.
    • 11.10.2022 - 17:19
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    Muğla'da uyuşturucu kullandığı görüntüleri paylaşan adam tutuklandı

    Muğla'da Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, C.D. isimli şahıs hakkında bir ihbar aldı.

    Ekipleri, C.D.'nin Instagram ve Facebook hesaplarından, uyuşturucu madde kullanırken fotoğraf paylaştığını tespit etti.

    Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonla C.D., gözaltına alındı.

    Şüpheli tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Muğla da uyuşturucu kullandığı görüntüleri paylaşan adam tutuklandı #1


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