Muğla'da uyuşturucu partisi yapılan eve operasyon

Güvenlik güçlerinin uyuşturucuya karşı mücadelesi devam ediyor.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Patlangıç Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu satışı ve partisi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
10 kişi gözaltına alındı
24 Nisan'da söz konusu eve Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyon düzenlendi. Evde uyuşturucu partisi yaptığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.
Evde ve şüphelilerin üzerlerindeki aramada 250 gram esrar, 25 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 11 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerden 7'si için uyuşturucu madde kullanmak, 3'ü hakkında da satmak suçundan adli işlem başlatıldı.
3 kişi tutuklandı
Polisteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen şüphelilerden uyuşturucu satıcısı oldukları belirlenen Emre Can Taşar, Müzeyyen Melike ve Dursun Korkmaz tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.